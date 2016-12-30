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Колядки и шулюкуны: в КемГУ показали древние новогодние традиции

Опубликовано , 31 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemsu.ru

В музее «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госуниверситета прошла научно-просветительская акция «Святочное новогодье», которая познакомила всех желающих с новогодними традициями русских и коренных народов Сибири.

Об этом сообщает пресс-служба КемГУ.

Святки, период от Рождества до Крещения, считались самым шумным и веселым праздником зимнего цикла.

«Они имели важное значение для русского крестьянина, так как приходились на зимний солнцеворот и знаменовали переход от одного года к другому. Отсюда представление о данном периоде как о времени активизации нечистой силы и изобилие продуцирующих обрядов», — пояснили в вузе.

В Сибири на Святки принято было рядиться, колядовать, славить, посевать, устраивать веселые молодежные вечерки и, конечно, гадать.

Традиция отмечать святки проникла и в культуру коренных народов: телеуты праздновали колдо, в это время ходили по домам, распевали колядки урей, рядились в чертеков, играли в игры.

В рамках мероприятия музейно-этнографический коллектив «Пшеничка» провел научно-просветительскую акцию, в ходе которой гости мероприятия смогли совершить обрядовые действия, позволяющие обеспечить богатство в Новом году.

Участники встречи разучили русские колядки и щедровки и телеутские урей, сыграли в русские вечерочные игры и телеутскую игру чертектек, узнали, какая судьба их ожидает в будущем.

Кроме того, каждый желающий смог превратиться в ряженого шулюкуна. В славянской мифологии — это хулиганистые мелкие духи, которые появляются в  Сочельник и до Крещения бегают по улицам с горящими углями на  сковородках.

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В музее «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госуниверситета прошла научно-просветительская акция «Святочное новогодье»

 

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