Почти 2,5 тыс. детей бесплатно посмотрели «Рождественскую сказку» на льду

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Бесплатное спортивно-развлекательное ледовое шоу «Рождественская сказка» посетили почти 2,5 тысячи кузбасских детей.
Мероприятие во время зимних каникул было организовано по инициативе губернатора Амана Тулеева для воспитанников интернатных учреждений, приемных и опекаемых детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Представления состоялись 29 декабря в Кемерове, 5 и 6 января в Ленинске-Кузнецком и поселке Трудармейский Прокопьевского района на базе ледовых дворцов. В целом в период новогодних и рождественских праздников ледовое шоу «Рождественская сказка» увидели 2450 человек», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, ледовое шоу организовали областной департамент молодежной политики и спорта и федерация фигурного катания на коньках Кемеровской области.
Спектакль длится час. В нем принимают участие 26 спортсменов федерации фигурного катания на коньках, причем выступают они под музыку Петра Чайковского.
Среди персонажей – дети Маша и Петя, которые готовятся к встрече Нового года, феи сладости, сказок и плохого настроения, эльфы, снежинки-колючки, снеговик, Белоснежка и семь гномов, Волк и Красная шапочка.
Бесплатное спортивно-развлекательное ледовое шоу «Рождественская сказка» посетили почти 2,5 тысячи кузбасских детей.