Почти 2,5 тыс. детей бесплатно посмотрели «Рождественскую сказку» на льду

Бесплатное спортивно-развлекательное ледовое шоу «Рождественская сказка» посетили почти 2,5 тысячи кузбасских детей.

Мероприятие во время зимних каникул было организовано по инициативе губернатора Амана Тулеева для воспитанников интернатных учреждений, приемных и опекаемых детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Представления состоялись 29 декабря в Кемерове, 5 и 6 января в Ленинске-Кузнецком и поселке Трудармейский Прокопьевского района на базе ледовых дворцов. В целом в период новогодних и рождественских праздников ледовое шоу «Рождественская сказка» увидели 2450 человек», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ледовое шоу организовали областной департамент молодежной политики и спорта и федерация фигурного катания на коньках Кемеровской области.

Спектакль длится час. В нем принимают участие 26 спортсменов федерации фигурного катания на коньках, причем выступают они под музыку Петра Чайковского.

Среди персонажей – дети Маша и Петя, которые готовятся к встрече Нового года, феи сладости, сказок и плохого настроения, эльфы, снежинки-колючки, снеговик, Белоснежка и семь гномов, Волк и Красная шапочка.