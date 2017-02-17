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В Кемерове выбрали самую красивую и талантливую маму Кузбасса

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Катерина Фролова, Женский журнал "Птица"

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Фото © bird.a42.ru

Накануне в Кемерове состоялся финал конкурса красоты и талантов среди мам «Леди Кузбасс-2017».

В этот вечер 15 красивых, талантливых, активных умниц и мамочек выступали на сцене Кемеровского театра драмы имени Луначарского. Женщины поражали публику своими роскошными голосами, залихватски, страстно и нежно танцевали, а также исполнили потрясающие стихотворения.

За несколько месяцев подготовки мамы, принимающие участие в проекте, изменились до неузнаваемости.

Они не только преобразились внешне — дамы стали намного увереннее, грациознее, мужья и дети взглянули на своих женщин совершенно иначе.

«Вы все очень изменились. Безусловно, сегодня вы все победительницы. Пускай такими же прекрасными вы останетесь навсегда. Мы очень рады были с вами познакомиться и работать», — сказала со сцены в завершение вечера директор конкурса «Леди Кузбасс-2017» Анастасия Тарасова.

В этот вечер ни одна участница конкурса не ушла без подарка.

Каждая претендентка на победу получила подарки от спонсоров и партнёров проекта, а также заслужила собственную номинацию, в том числе «Леди Очарование», «Леди Идеал», «Леди Нежность», «Леди Гламур», «Леди Вдохновение» и другие.

Но самым долгожданным моментом вечера было объявление победительниц. Итак, второй вице-леди стала Дарья Белаш. Звание первой вице-леди досталось Юлии Матвеевой. Звание королевы этого вечера завоевала Оксана Коврижникова. А почётный титул «Леди Кузбасс-2017» заслуженно достался Кристине Колесниковой.

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Накануне в Кемерове состоялся финал конкурса красоты и талантов среди мам «Леди Кузбасс-2017».

 

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