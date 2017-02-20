Масленицу в Кемерове отметят массовыми гуляниями с богатырскими боями

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«Блинариум», метание сулиц, богатырские бои — 25 февраля в кемеровском парке Победы имени Жукова состоится городской праздник «Широкая Масленица».
Мероприятие запланировано с 11:00 до 15:00, сообщает пресс-служба городской администрации.
Откроет гуляние театрализованное шествие фольклорных коллективов города с участием скоморохов, ходулистов, лотошников.
«Шествие проследует по парку через все интерактивные площадки к сцене, где состоится торжественное открытие и пройдёт концертная программа», — уточнили власти.
На территории парка будут работать многочисленные интерактивные площадки. «Богатырская застава» – выставка средневекового снаряжения и вооружения, показательные выступления витязей, бои на мечах, лучный тир. «Кемеровские здоровяки» – бой мешками на бревне, перетягивание каната, поднятие гири и другие силовые состязания.
«Хаскилэнд» устроит катание на собачьих упряжках, фотографирование с хаски. «Эх, прокачу!» – катание на санях, запряжённых лошадьми, верхом на ослике.
«Потешная Масленица» – театрализованная игровая программа, выступление вокального инструментального ансамбля «Полтишок». «Молодецкие забавы» – весёлые старты, поединки на гигантских шахматах, снежный дартс и биатлон. «Скоморошьи баталии» – игровая программа.
«Масленичный сувенир» – выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, будет организована фотозона «Весёлый раёк».
В праздничных мероприятиях будет задействовано более 200 артистов и аниматоров.
Также на территории парка будет организована работа предприятий торговли и общественного питания – блинная ярмарка «Блинариум–2017».
«Блинариум», метание сулиц, богатырские бои — 25 февраля в кемеровском парке Победы имени Жукова состоится городской праздник «Широкая Масленица».