Масленицу в Кемерове отметят массовыми гуляниями с богатырскими боями

«Блинариум», метание сулиц, богатырские бои — 25 февраля в кемеровском парке Победы имени Жукова состоится городской праздник «Широкая Масленица».

Мероприятие запланировано с 11:00 до 15:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Откроет гуляние театрализованное шествие фольклорных коллективов города с участием скоморохов, ходулистов, лотошников.

«Шествие проследует по парку через все интерактивные площадки к сцене, где состоится торжественное открытие и пройдёт концертная программа», — уточнили власти.

На территории парка будут работать многочисленные интерактивные площадки. «Богатырская застава» – выставка средневекового снаряжения и вооружения, показательные выступления витязей, бои на мечах, лучный тир. «Кемеровские здоровяки» – бой мешками на бревне, перетягивание каната, поднятие гири и другие силовые состязания.

«Хаскилэнд» устроит катание на собачьих упряжках, фотографирование с хаски. «Эх, прокачу!» – катание на санях, запряжённых лошадьми, верхом на ослике.

«Потешная Масленица» – театрализованная игровая программа, выступление вокального инструментального ансамбля «Полтишок». «Молодецкие забавы» – весёлые старты, поединки на гигантских шахматах, снежный дартс и биатлон. «Скоморошьи баталии» – игровая программа.

«Масленичный сувенир» – выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, будет организована фотозона «Весёлый раёк».

В праздничных мероприятиях будет задействовано более 200 артистов и аниматоров.

Также на территории парка будет организована работа предприятий торговли и общественного питания – блинная ярмарка «Блинариум–2017».