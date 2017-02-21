Кастинги конкурса «МедиаКраса-2017» проводят прямо в вузах

В Кемерове студентки участвуют в отборе на областной конкурс красоты «МедиаКраса-2017», не покидая учебных мест: в местных вузах проходят выездные кастинги.

Как сообщает «Кузбасская медиагруппа», 20 февраля первый из них состоялся в РЭУ имени Плеханова.

21 февраля на суд жюри свои таланты представили студентки КемГУ. 22 февраля эстафету принимает Кемеровский государственный институт культуры. Кастинг начинается в 14:00.

По словам руководителя проекта Романа Быкова, выездные кастинги организовали для того, чтобы как можно у большего числа девушек была возможность поучаствовать в конкурсе.

«Опыт выездных кастингов «МедиаКрасы» был ранее. Были кастинги в Новокузнецке в прошлом году. Но ездить до основного кастинга именно по вузам мы приняли решение только в 2017-м. Сделано это для того, чтобы у потенциальных участниц, которые не смогут прийти на основные кастинги из-за учёбы, была возможность проявить себя", — рассказывает он.

Организаторы ждут абсолютно всех девушек. В этом году для них предусмотрено три номинации: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus».

Также Быков отметил, что три вуза, в которых пройдут кастинги, выбраны исходя из обширного опыта сотрудничества этих учебных заведений с «Кузбасской медиагруппой».

Ранее в развлекательном комплексе «Континент» состоялся пре-кастинг шоу. В нем приняли участие более сотни девушек.

Основные кастинги пройдут 1 марта в Новокузнецке и 2 марта в Кемерове.

Площадкой для кемеровского кастинга станет развлекательный комплекс «Континент», начало в 14:00. В Новокузнецке все пройдет в ресторане «Три толстяка», время будут объявлено позднее.

После кастингов начнутся съемки реалити-шоу. Первая серия выйдет в эфир телеканала «Мой город» 8 марта.

Финал областного конкурса красоты пройдёт 19 мая в спорткомплексе «Арена».

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов представляет областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей региона.