Кузбасская медиагруппа запустила новую радиостанцию

Кузбасская медиагруппа представила новый формат радиовещания, получивший название «День радио», который позволяет организовать собственное радиовещание для любой компании на корпоративном мероприятии от одного часа до целого дня.

Такой формат представлен в Кузбассе впервые, сообщает пресс-служба КМГ.

В честь «Дня защитника Отечества» было организовано тестовое вещание в стенах Кузбасской медиагруппы. В течение двух часов радиоведущие развлекали сотрудников компании, принимали музыкальные заявки, передавали приветы и поздравления, проводили конкурсы и розыгрыши. Эфир был доступен по интернет-ссылке из любой точки планеты.

По словам организаторов вещания, «День радио» помог сделать корпоративный праздник более ярким, душевным и запоминающимся.

«Проект открывает массу новых возможностей. К примеру, в студию можно пригласить руководителей компании, клиентов и друзей, которые хотят поделиться своим настроением и поздравить сотрудников. Если они не могут прийти в студию, радиоведущие сами позвонят им», — отмечают в КМГ.

Также в прямом эфире можно рассказать об интересных фактах компании, о победах и планах, истории становления.

В ближайшее время проект будет доступен на сайте Кузбасской медиагруппы в разделе коммерческих предложений.

Клиентам будет предложено профессиональное радиовещание, полностью оформленное по желанию заказчика, с участием ди-джеев крупнейших радиостанций. При этом будет возможность организовать студию прямо в офисе компании.

«Теперь каждый сможет устроить для своего предприятия собственный «День радио» и с изюминкой отметить корпоративные мероприятия, день рождения компании, профессиональные праздники, 23 февраля, 8 марта и многое другое», — пояснили в медиагруппе.

Кузбасская медиагруппа (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов представляет областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.