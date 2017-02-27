Кузбасская медиагруппа запустила новую радиостанцию

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Кузбасская медиагруппа представила новый формат радиовещания, получивший название «День радио», который позволяет организовать собственное радиовещание для любой компании на корпоративном мероприятии от одного часа до целого дня.
Такой формат представлен в Кузбассе впервые, сообщает пресс-служба КМГ.
В честь «Дня защитника Отечества» было организовано тестовое вещание в стенах Кузбасской медиагруппы. В течение двух часов радиоведущие развлекали сотрудников компании, принимали музыкальные заявки, передавали приветы и поздравления, проводили конкурсы и розыгрыши. Эфир был доступен по интернет-ссылке из любой точки планеты.
По словам организаторов вещания, «День радио» помог сделать корпоративный праздник более ярким, душевным и запоминающимся.
«Проект открывает массу новых возможностей. К примеру, в студию можно пригласить руководителей компании, клиентов и друзей, которые хотят поделиться своим настроением и поздравить сотрудников. Если они не могут прийти в студию, радиоведущие сами позвонят им», — отмечают в КМГ.
Также в прямом эфире можно рассказать об интересных фактах компании, о победах и планах, истории становления.
В ближайшее время проект будет доступен на сайте Кузбасской медиагруппы в разделе коммерческих предложений.
Клиентам будет предложено профессиональное радиовещание, полностью оформленное по желанию заказчика, с участием ди-джеев крупнейших радиостанций. При этом будет возможность организовать студию прямо в офисе компании.
«Теперь каждый сможет устроить для своего предприятия собственный «День радио» и с изюминкой отметить корпоративные мероприятия, день рождения компании, профессиональные праздники, 23 февраля, 8 марта и многое другое», — пояснили в медиагруппе.
Кузбасская медиагруппа (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов представляет областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.
Кузбасская медиагруппа представила новый формат радиовещания, получивший название «День радио», который позволяет организовать собственное радиовещание для любой компании на корпоративном мероприятии от одного часа до целого дня.