Широкая Масленица собрала почти 5 тысяч человек в «Томской Писанице»

Народное гуляние «Эх, широка Масленица» прошло в воскресенье на территории музея-заповедника «Томская Писаница», причем праздник начинался сразу у центрального входа.

Гостей встречали задорными закличками скоморохи и веселыми песнями участники фольклорного ансамбля «Кудесы». Особый интерес особенно у маленьких посетителей вызвали ходулисты в ярких костюмах и их зажигательные танцы.

Ярмарка сувениров, блины, горячий чай, сбитень добавляли картину праздничного действия, которое развернулось сразу на нескольких площадках музея.

На площадке «Сказка» состоялась детская театрализованная игровая программа, главные герои которой познакомили зрителей с традициями празднования Масленицы и провели игры, конкурсы и семейные эстафеты. Все участники получили призы от «Томской Писаницы» и партнеров музея. На этой площадке своим творчеством и задором посетителей музея радовал детский фольклорный коллектив «Лукошко».

На спортивной площадке состоялась развлекательная программа, подготовленная партнером музея – «Русским Радио». Особый ажиотаж вызвал, конечно, матч по хоккею на валенках.

Настоящие богатыри мерялись силой и хвастались удалью в состязаниях и народных играх: бились мешками на бревне, поднимали гири, перетягивали канат.

На центральной сцене музея выступили лучшие творческие коллективы и солисты города Кемерово: хореографический ансамбль «Кузбасс», вокальный коллектив «Златозорье», порадовала своим вокалом солистка Татьяна Демина.

Очень зрелищным было взятие снежной крепости, главной забавой дня стал Масленичный столб, на котором разыгрывались призы от партнеров праздника.

На всей территории музея праздничное настроение создавали ростовые куклы сказочных персонажей и животных, с которыми с удовольствием делали фотографии на память все посетители.

В старину на Масленицу строили деревянные балаганы – кукольные театры. Так и на «Томской Писанице», в этот день можно было увидеть настоящий передвижной кукольный театр — «Раёк».

Апофеозом всего праздника стало сожжение чучела зимы — обряд, пришедший из глубины веков.

Концертную программу завершил любимый всеми ансамбль «Полтишок», и праздник продолжался танцами под задорные песни. После гуляний желающие посетили храм-часовню равноапостольных Кирилла и Мефодия для чина прощения.

«В этот день музей посетили 4935 человек, из них бесплатно 1 063 человека: дети до четырех лет, инвалиды первой группы, многодетные семьи, дети-инвалиды, дети-сироты», — отметили в учреждении.