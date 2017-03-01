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Новокузнечанок приглашают побороться в областном конкурсе красоты

Опубликовано , 98 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 1kmg.ru

Сегодня, 1 марта, в 14:00 в ресторане «Три толстяка» в Новокузнецке состоится кастинг на главный областной конкурс красоты «МедиаКраса-2017».

В этом году конкурс сменил формат, сообщает «Кузбасская медиагруппа».

На конкурсный отбор ждут как девушек с модельной внешностью и классическими параметрами, так и красавиц формата size plus, а также умниц, которые мечтают не только о модельном бизнесе, но и стремятся построить карьеру в крупной компании.

Финалисток ждет путешествие в Крым и участие во всероссийском конкурсе.

«Особое внимание будет уделено надлежащему внешнему виду участниц. Одежда должна подчеркивать фигуру. Приветствуются лосины и топ, преимущественно чёрного цвета. При себе необходимо иметь закрытую, однотонную сменную обувь на высоком каблуке, а также открытый однотонный купальник чёрного или бежевого цвета. Кроме этого, у девушек должен быть натуральный макияж и аккуратная причёска», — отмечают организаторы.

В номинации «90-60-90» примут участие девушки в возрасте 18-25 лет и ростом от 173 см.

Как отмечают в КМГ, они не должны иметь тяжелых хронических заболеваний, судимости, наркотической зависимости, опыта съемок эротического или порнографического характера. Также к конкурсу не допускаются участницы, изменившие внешность с помощью пластических операций, и девушки в положении.

Требования к конкурсанткам в номинации «Карьера» менее строгие.

«Они применяются на усмотрение жюри во время кастинга. В частности, возможно участие девушек с ростом менее 173 см. Во время кастинга участницы должны быть готовы к беседе о карьерных планах, навыках и знаниях, которые требуются для работы в крупной многопрофильной компании», — пояснили в медиагруппе.

В номинации «Size plus» приглашаются красавицы с пышными формами.

«В модельном бизнесе уже велико влияние моделей данной категории, и „Кузбасская медиагруппа“ стремится дать кузбасским красавицам равные возможности в самореализации», — говорят организаторы конкурса.

По их словам, предпочтение отдается талантливым и творческим девушкам. Вокал, сценическая речь, танцы – увлечения участниц могут стать частью грандиозного финального шоу и множества мероприятий, которые проводит КМГ.

Впервые «МедиаКраса» включает в себя отборочный этап всероссийского конкурса «Мисс Русское Радио».

Финалистки «МедиаКрасы-2017» получат право представить Кемеровскую область в Москве. Для подготовки к шоу в столице кузбасские девушки отправятся на несколько недель в Крым.

Напомним, что в феврале состоялся предварительный кастинг конкурса в РК «Континент», а также выездные кастинги в трех кемеровских ВУЗах. Участие в мероприятиях приняли более сотни девушек.

Завтра, 2 марта, свои силы в кастинге попробуют кемеровчанки. Их приглашают к 14:00 в развлекательный комплекс «Континент».

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В ее состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS: «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов представляет областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.

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Сегодня, 1 марта, в 14:00 в ресторане «Три толстяка» в Новокузнецке состоится кастинг на главный областной конкурс красоты «МедиаКраса-2017».

 

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