Воспитанница губернаторского лицея стала «Учеником года»

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В областном этапе межрегионального конкурса «Ученик года-2017» победила воспитанница губернаторского лицея Николь Лысак.
О результатах очного тура межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент образования и науки.
По итогам всех испытаний победителем стала Николь Лысак, учащаяся 11 класса ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» в Кемерове.
В очном этапе конкурса приняли участие школьники, набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе конкурсного отбора из десяти муниципалитетов области: Кемерова, Осинников, Берёзовского, Ленинска- Кузнецкого, Прокопьевска, Мысков, Анжеро-Судженска, Тяжинского, Прокопьевского района, Краснобродского.
Конкурсные задания очного этапа включали презентацию участника «Оставь свой след...», домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли», конкурс «Я – лидер», краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…».
По решению жюри Николь будет представлять Кемеровскую область на межрегиональном конкурсе «Ученик года-2017» в Ульяновске в конце марта 2017 года.
В областном этапе межрегионального конкурса «Ученик года-2017» победила воспитанница губернаторского лицея Николь Лысак.