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Региональный этап конкурса «Учитель года» начинается в Кемерове

Опубликовано , 101 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © lghughes.files.wordpress.com

Конкурс «Учитель года России» проводится 24-й год подряд и продлится в этом году по 17 марта.

Региональный этап стартует в Кемерове сегодня, 14 марта, сообщает областной департамент образования и науки.

Цель конкурса – повышение социального статуса работников сферы образования и престижа учительского труда, распространение инновационного опыта, поощрение талантливых педагогов.

Как рассказали в департаменте, за четыре конкурсных дня 35 лучших педагогов Кузбасса продемонстрируют профмастерство в работе с детьми и общественностью, примут участие в состязаниях «Мастер-класс», «Учебное занятие», «Образовательный проект» и «Педагогические дебаты».

По итогам испытаний будут определены десять лауреатов. Имя победителя традиционно будет объявлено на губернаторском приеме-чествовании лучших педагогов года.

Победитель представит Кузбасс на всероссийском конкурсе осенью 2017 года.

Конкурс проводится в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. Церемония закрытия состоится там же 17 марта в 13:45.

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https://lghughes.files.wordpress.com/2010/07/teacher.jpg

Конкурс «Учитель года России» проводится 24-й год подряд и продлится в этом году по 17 марта.

 

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