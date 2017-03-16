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Филиал кафедры журналистики КемГУ открылся на базе ГТРК «Кузбасс»

Опубликовано , 221 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

На базе филиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» открылся филиал кафедры журналистики и русской литературы ХХ века Кемеровского госуниверситета.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, договор о профессиональном сотрудничестве подписали ректор КемГУ Александр Просеков и директор ГТРК «Кузбасс» Андрей Андреев.

В тот же день прошло первое вводное занятие, на котором заведующий кафедрой журналистики и русской литературы ХХ века Артур Чепкасов и директор телерадиокомпании утвердили план работы филиала.

Теперь практические занятия у студентов журфака будут проходить не только в стенах университета, но и в действующей телерадиокомпании под руководством ведущих сотрудников.

Самые успешные работы начинающих журналистов можно будет увидеть на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», в эфире «Радио России», радио «Маяк» и «Вести-ФМ», а также на сайте vesti42.ru.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/03/kafedra-zhurnalistiki-na-gtrk-1024x625.jpg

На базе филиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» открылся филиал кафедры журналистики и русской литературы ХХ века Кемеровского госуниверситета.

 

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