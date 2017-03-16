Филиал кафедры журналистики КемГУ открылся на базе ГТРК «Кузбасс»

На базе филиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» открылся филиал кафедры журналистики и русской литературы ХХ века Кемеровского госуниверситета.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, договор о профессиональном сотрудничестве подписали ректор КемГУ Александр Просеков и директор ГТРК «Кузбасс» Андрей Андреев.

В тот же день прошло первое вводное занятие, на котором заведующий кафедрой журналистики и русской литературы ХХ века Артур Чепкасов и директор телерадиокомпании утвердили план работы филиала.

Теперь практические занятия у студентов журфака будут проходить не только в стенах университета, но и в действующей телерадиокомпании под руководством ведущих сотрудников.

Самые успешные работы начинающих журналистов можно будет увидеть на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», в эфире «Радио России», радио «Маяк» и «Вести-ФМ», а также на сайте vesti42.ru.