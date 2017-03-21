«День Поэзии в городе N» проведут сегодня в Новокузнецке

Сегодня, 21 марта, в Доме творческих союзов Новокузнецка соберутся любители стихотворных форм, чтобы отметить День Поэзии чтением стихов.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию управления культуры.

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было принято ежегодно 21 марта отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day).

Первый Всемирный день поэзии прошёл в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. В Новокузнецке акция стартовала 21 марта 2015 года под названием «День Поэзии в городе N».

«В этом году, вплоть до октября, 21 числа каждого месяца мероприятие также будет собирать на улицах города людей неравнодушных к поэтическому слову», — отметили в мэрии.

Мероприятие пройдет по адресу проспект Кузнецкстроевский, 1. Начало в 18:00.