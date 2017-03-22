Библиотекари трех регионов Сибири поучаствуют в конференции «КЕМЛИБ-2017»

Сегодня, 22 марта, библиотекари со всего Кузбасса и их коллеги из соседних областей соберутся на III региональную научно-практическую конференцию «КЕМЛИБ-2017».

Тема конференции — «Чтение как фактор воспитания гражданина и патриота». В ней примут участие работники школьных и муниципальных библиотек из территорий области, а также из Новосибирска и Томска.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, основные мероприятия пройдут на базе двух учреждений Кемерова.

Так, в библиотеке имени Гоголя состоится пленарное заседание с участием представителей городской администрации и учреждений культуры.

На этой же площадке будет организована работа нескольких секций, в том числе «Грани библиотечного патриотизма», «Ярмарка идей», «Презентационная площадка проектов МАУК «МИБС». В работе секций примут участие специалисты управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города, сотрудники прокуратуры и управления федеральной службы судебных приставов.

В этот же день в детской библиотеке имени Береснева пройдет семинар «Выявление роли и возможностей книги и чтения в становлении личности и формировании молодого поколения патриотов».

«Участники обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, литературно-краеведческой работы в библиотеках, а также проблемы экологического и природоохранного просвещения детей», — пояснили в пресс-службе.