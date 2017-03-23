Студенты-педагоги из трёх регионов Сибири собрались на слёт в Кемерове

Слёт студенческих педагогических отрядов соберет 130 бойцов из Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, мероприятие пройдёт с 23 по 26 марта на базе кемеровского ДЗОЛ «Пламя». В нем примут участие 12 отрядов из трёх регионов.

Программа включает учебные занятия, семинары, круглые столы по подготовке работы в летний период в детских загородных лагерях и на дворовых площадках.

«Особое внимание участников будет обращено на необходимость воспитания у подрастающего поколения уважения к истории и традициям нашей многонациональной страны, к государственной символике Российской Федерации и Кемеровской области», — отметили в пресс-службе.

Центральным событием слёта станет финальный этап областного конкурса вожатского мастерства.

В конкурсе «Я – вожатый!» примут участие бойцы студенческих отрядов: «Молодой» (Ленинск-Кузнецкий), «Крылатый» (Новокузнецкий филиал КемГУ), «Товарищ» (МТК «Новое поколение», Новокузнецк), «Родной» (МАУ ОК «Отдых», Кемерово), «Стимул» (Новокузнецкий филиал КемГУ), «ТЭМП» (КемТИПП).

Сегодня проходит конкурсный этап «Отрядная работа» в Кемеровском дворце молодежи. 24 марта (с 12:00) в лагере «Пламя» запланировано знакомство, общение участников слёта, презентации педагогических отрядов. 25 марта – круглые столы и творческий финал конкурса (с 20:30 до 22:30).