Кузбасских журналистов приглашают на конкурс «Сибирь – территория надежд»

Стартует XVI межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд»: к участию приглашаются теле- , радио- , газетные, интернет-журналисты и СМИ.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, это конкурс позитивной журналистики.

Цель конкурса — восстановление приоритета традиционных общечеловеческих ценностей и создание позитивного образа Сибири.

«Конкурс призван обратить внимание на темы, которые несут в себе положительный заряд, а главные герои конкурсных работ — люди, делающие Сибирь, а значит, и Россию, лучше, богаче и привлекательнее. «Сибирь – территория надежд» способствует повышению общественного статуса СМИ, росту профессионализма журналистов и, как следствие, повышению доверия к средствам массовой информации», — отмечают власти.

В этом году, кроме основных, в рамках конкурса объявлена специальная номинация «Мы – семья!», способствующая повышению престижа семьи, формирующая интерес к семейным традициям и реликвиям, подчеркивающая значение семьи в жизни ребёнка и общества в целом.

За время существования в конкурсе поучаствовали журналисты и СМИ всех регионов Сибири, а также европейской территории России. Не раз участниками конкурса становились представители стран ближнего зарубежья: Литвы, Латвии, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана.

Церемония награждения победителей конкурса проходит в рамках журналистского форума.

В разные годы форум проходил в Томской, Новосибирской областях, республиках Бурятия, Тыва, Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях, Москве, Кыргызстане, Тобольске, Омске.

Более подробную информацию, а также бланки заявок на участие и положение о конкурсе можно получить на его сайте . Заявки и материалы принимают по адресу: 630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, АНО «Масс-Медиа-Центр» или по e-mail: mmc4@mediasib.ru. Обязательна пометка: КОНКУРС-СИБИРЬ. Контактный телефон: (383) 210-16-16 (Алёна Савиных).