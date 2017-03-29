Выставка «Кузнецк православный» открывается в Новокузнецке

Более 70 светских и религиозных организаций примут участие в выставке «Кузнецк православный», которая откроется в Новокузнецке 29 марта и продлится по 4 апреля.

Выставку организовала компания «Кузбасская ярмарка» вместе с Новокузнецкой епархией и Свято-Пантелеимоновым мужским епархиальным монастырем села Безруково, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Среди экспонентов Свято-Елисаветинский монастырь (Минск, Беларусь), Свято-Троицкий Дерманский женский монастырь (село Дермань, Украина), Свято-Успенский женский Шаровкин монастырь (село Ильинское, Калужская область), Свято-Никольский Черноостровской мужской монастырь (Малоярославец, Калужская область), Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь (Саров, Нижегородская область), мужской монастырь «Живоносный источник» (село Журавкино, Мордовия), мужской монастырь Крестовая Пустынь (Сочи), Приход Пресвятой Троицы (село Ржавец, Татарстан).

Будут представлены ковчег с мощами святых равноапостольных Константина и Елены, большой ковчег преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних и Ближних пещерах просиявших, икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей.

В рамках выставки Новокузнецк посетят известные проповедники Андрей Ткачев и Александр Новопашин.

29 и 30 марта Александр Новопашин представит свой фильм «Рядом с нами», удостоенный спецдиплома президента международного кинофестиваля «Русское зарубежье», спецприза МВД России «За вклад в борьбу с экстремизмом» на IX международном кинофестивале «Восток-Запад. Классика и авангард», первого места в номинации «Игровое кино» на XIV международном кинофестивале «Покров» и спецдиплома «За противодействие экстремизму» на международном фестивале кино REC. В картине снимались Юрий Назаров, Лариса Шахворостова, Сергей Маховиков.

3 апреля телеведущий, миссионер Андрей Ткачев, клирик Московского храма Воскресения Словущего на Успенском вражке Московской (городской) епархии презентует свои книги.

Центральная городская библиотека имени Гоголя познакомит посетителей с выставкой «С Верой, Надеждой, Любовью. Кузнецк Православный. Святые Земли Кузнецкой: преподобный Василиск Сибирский, преподобный Зосима Верховский, праведный Петр Томский».

Второе благочиние Новокузнецкой епархии организует выставку облачений священства.

2 апреля пройдет фестиваль постной кухни. Посетители узнают новые рецепты и варианты праздничного оформления блюд, смогут продегустировать их.

Пройдет ряд мастер-классов, где посетители ознакомятся с техниками оригами, вязания, резьбы по дереву, бисероплетения, традиционными ремеслами — гончарным, ложкарным, ткацким, свечным. На занятиях можно научиться художественной обработке кожи, изготовлению православной книги и многонациональной куклы. Состоятся мастер-классы, где гости выставки смогут создать уникальные сувениры к празднику Пасхи, освоить способы окраски яиц.

К праздничному пасхальному столу новокузнечане и гости города смогут приобрести чаи, специи, приправы, пряности, оливки и оливковое масло, сладости, в том числе произведенные на святой горе Афон (Греция) и в Абхазии. Будет представлен широкий выбор товаров для здоровья: бальзамы, эфирные масла. Традиционно посетителям предложат ладан, миро, монашеское рукоделие, народные костюмы, продукцию монастырских хозяйств.