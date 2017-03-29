Филармония Кузбасса открыла новые концертно-театральные кассы

Пять дополнительных точек продаж билетов появились в разных районах Кемерова: теперь жители города смогут купить билеты в филармонию рядом с домом.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Кемеровская филармония всегда заботится о комфорте своих зрителей. Теперь приобрести билеты на выступления любимых артистов и ознакомиться с репертуаром можно не только в билетной кассе филармонии и на официальном сайте учреждения, но и в новых концертно-театральных кассах, расположенных в удобных и доступных местах», — отметили в филармонии.

Новые точки продаж открыты в павильонах «Столото» рядом с остановками «Главпочтамт», «Драмтеатр» и «Швейная фабрика», а также в киосках «Лотерейная касса» торгово-развлекательных комплексов «Променад-1» и «Гринвич».

С адресами, телефонами и режимом работы концертно-театральных касс можно ознакомиться на сайте филармонии.