На фестивале в Кемерове выберут «бриллиантовую невесту»

В областной столице стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля невест. За победу в конкурсе борются девять участниц, которые вышли замуж в 2016 году.

Организаторы фестиваля подготовили для девушек насыщенную программу.

Конкурсантки посетят мастер-классы по йоге, художественному мастерству, визажу, пройдут тренинг с психологом, примут участие в различных фотосессиях, кроме того, на некоторых этапах конкурса участницам предстоит пройти ряд испытаний вместе со своими вторыми половинками.

«В наше время так мало внимания уделяется семейным ценностям и институту семьи. Хотя это одна из важнейших составляющих нашей жизни», — рассказывает «Птице» организатор регионального этапа Наталья Водоватова.

«Этим конкурсом нам захотелось привлечь внимание к этой теме. Семья — это самое важное, что есть у каждого. И через красоту, через любовь, через отношения нам хочется это показать в данном проекте», — говорит она.

Финал конкурса состоится в конце апреля.

На итоговом шоу девушкам предстоит выйти на сцену в свадебном наряде, а также представить образ в соответствии с темой этого года — топазовая или стальная свадьба.

Девушка, которая наберёт больше всего баллов, будет представлять наш город на Всероссийском фестивале невест, который пройдёт в Перми.

Узнать об участницах больше можно в группе конкурса «ВКонтакте».