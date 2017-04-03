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На фестивале в Кемерове выберут «бриллиантовую невесту»

Опубликовано , 193 просмотра
Автор текста Виктория Бойцова, Женский журнал "Птица"

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Фото © pp.userapi.com

В областной столице стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля невест. За победу в конкурсе борются девять участниц, которые вышли замуж в 2016 году.

Организаторы фестиваля подготовили для девушек насыщенную программу.

Конкурсантки посетят мастер-классы по йоге, художественному мастерству, визажу, пройдут тренинг с психологом, примут участие в различных фотосессиях, кроме того, на некоторых этапах конкурса участницам предстоит пройти ряд испытаний вместе со своими вторыми половинками.

«В наше время так мало внимания уделяется семейным ценностям и институту семьи. Хотя это одна из важнейших составляющих нашей жизни», — рассказывает «Птице» организатор регионального этапа Наталья Водоватова.

«Этим конкурсом нам захотелось привлечь внимание к этой теме. Семья — это самое важное, что есть у каждого. И через красоту, через любовь, через отношения нам хочется это показать в данном проекте», — говорит она.

Финал конкурса состоится в конце апреля.

На итоговом шоу девушкам предстоит выйти на сцену в свадебном наряде, а также представить образ в соответствии с темой этого года — топазовая или стальная свадьба.

Девушка, которая наберёт больше всего баллов, будет представлять наш город на Всероссийском фестивале невест, который пройдёт в Перми.

Узнать об участницах больше можно в группе конкурса «ВКонтакте».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/88924.html

https://pp.userapi.com/c636924/v636924373/51ec3/YSbyyAkAQ-o.jpg

В областной столице стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля невест. За победу в конкурсе борются девять участниц, которые вышли замуж в 2016 году.

 

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