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Кемеровская 11-классница стала второй на конкурсе «Ученик года»

Опубликовано , 130 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак из Кемерова заняла II место на межрегиональном конкурсе «Ученик года».

Всероссийский этап конкурса проходил с 27 марта по 1 апреля 2017 года в Ульяновской области. В нём принимали участие школьники 27 регионов РФ.

«Кемеровскую область представляла воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак, которая победила в областном этапе конкурса», — сообщила пресс-служба региональной администрации.

По итогам всероссийского соревнования Николь Лысак заняла второе место. Ей вручили диплом и сертификат на 50 тысяч рублей.

Победителем стал школьник из Республики Мордовия Кирилл Данилов.

Напомним, в 2015 году на всероссийском этапе «Ученик года» II место также заняла кемеровчанка Екатерина Повелицина. Сегодня она является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/04/uchenik-goda-vtoroe-mesto.jpg

Воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак из Кемерова заняла II место на межрегиональном конкурсе «Ученик года».

 

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