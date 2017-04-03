Кемеровская 11-классница стала второй на конкурсе «Ученик года»

Воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак из Кемерова заняла II место на межрегиональном конкурсе «Ученик года».

Всероссийский этап конкурса проходил с 27 марта по 1 апреля 2017 года в Ульяновской области. В нём принимали участие школьники 27 регионов РФ.

«Кемеровскую область представляла воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак, которая победила в областном этапе конкурса», — сообщила пресс-служба региональной администрации.

По итогам всероссийского соревнования Николь Лысак заняла второе место. Ей вручили диплом и сертификат на 50 тысяч рублей.

Победителем стал школьник из Республики Мордовия Кирилл Данилов.

Напомним, в 2015 году на всероссийском этапе «Ученик года» II место также заняла кемеровчанка Екатерина Повелицина. Сегодня она является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета.