Кемеровская 11-классница стала второй на конкурсе «Ученик года»

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Воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак из Кемерова заняла II место на межрегиональном конкурсе «Ученик года».
Всероссийский этап конкурса проходил с 27 марта по 1 апреля 2017 года в Ульяновской области. В нём принимали участие школьники 27 регионов РФ.
«Кемеровскую область представляла воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак, которая победила в областном этапе конкурса», — сообщила пресс-служба региональной администрации.
По итогам всероссийского соревнования Николь Лысак заняла второе место. Ей вручили диплом и сертификат на 50 тысяч рублей.
Победителем стал школьник из Республики Мордовия Кирилл Данилов.
Напомним, в 2015 году на всероссийском этапе «Ученик года» II место также заняла кемеровчанка Екатерина Повелицина. Сегодня она является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета.
Воспитанница губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак из Кемерова заняла II место на межрегиональном конкурсе «Ученик года».