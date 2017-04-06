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Собственный фестиваль-конкурс «Голос» проводят в Новокузнецке

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © esosedi.ru

Новокузнечан зовут принять участие в открытом фестивале-конкурсе «Голоса Кузнецка — 2017», приуроченного к празднованию 400-летия основания города. Заявки принимаются до 14 апреля.

Продемонстрировать свои таланты приглашаются солисты и ансамбли учреждений культуры и образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление культуры.

Попробовать свои силы и показать вокальные способности могут не только именитые исполнители, но и те, кто ещё только начинает свою карьеру в музыке.

«Мероприятие направлено на поддержку и развитие музыкального искусства в жанре современной и патриотической песни, повышение исполнительского мастерства солистов-вокалистов и любительских вокальных коллективов; создание условий для выявления новых талантливых исполнителей, коллективов в различных направлениях вокального исполнительского искусства», — сообщают организаторы.

До финала конкурсантам необходимо преодолеть отборочный тур, который пройдёт по принципу «слепого прослушивания» телепроекта «Голос».

Участникам фестиваля-конкурса необходимо представить одно конкурсное произведение из предложенной тематики на выбор: патриотические песни (о России, родном крае, Новокузнецке); песни, прославляющие людей трудовых профессий; песни современной российской эстрады (о дружбе, любви).

Отборочный тур пройдёт 21 апреля в 14:00 на базе МКДК Орджоникидзевского района, 28 апреля в 15:00 по итогам отборочного тура состоится гала-концерт и церемония награждения участников и победителей дипломами I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории.

Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку можно на сайте управления культуры администрации Новокузнецка в разделе «Конкурсы» и на сайте МКДК Орджоникидзевского района.

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Новокузнечан зовут принять участие в открытом фестивале-конкурсе «Голоса Кузнецка — 2017», приуроченного к празднованию 400-летия основания города. Заявки принимаются до 14 апреля.

 

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