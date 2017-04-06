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Сайт ГТРК «Кузбасс» попал в десятку лучших интернет-порталов холдинга ВГТРК

Опубликовано , 30 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Рейтинг лучших сайтов составлен на основе анализа интереса пользователей: в месяц vesti42.ru посещают около 120 тысяч человек.

Сайт «Вести-Кузбасс» ведёт прямые трансляции ключевых событий Кузбасса, ежедневно сообщает главные новости региона в политике, экономике, социальной сфере, жизни общества, спорте, культуре.

Зрители могут посмотреть на сайте программы «Вести-Кузбасс», «События недели», «Доступная среда», «Нескучные выходные», «Запишитесь на приём», «PRO недвижимость», «Опер-ТВ», «Форпост» и «Арт-класс».

Активно развивается направление «Народные новости», в котором кузбассовцы сами могут предложить журналистам темы для сюжетов.

Важной частью работы портала стало развитие социального проекта помощи приюту для бездомных животных «Верный».

Сайт также продвигается через популярные соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook».

Кузбасский филиал смог обойти все сибирские регионы, кроме города-миллионника Новосибирска, также вошедшего в десятку лидеров. Пальма первенства досталась сайту Москвы.

В холдинг ВГТРК входят телеканалы «Россия», «Россия 24», «Культура». Более 30 региональных филиалов холдинга, расположенных в крупнейших городах страны, ведут свои сайты.

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Рейтинг лучших сайтов составлен на основе анализа интереса пользователей: в месяц vesti42.ru посещают около 120 тысяч человек.

 

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