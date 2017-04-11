Объекты Шорского нацпарка внесли в федеральный список культурного наследия

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В список объектов культурного наследия федерального значения Российской Федерации включены пять объектов, расположенных на территории Шорского национального парка.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района со ссылкой на сотрудников парка.
В перечень объектов археологического наследия включены «Пещера Надежда» (ранее Средневековье), «Пещера Малиновая» (ранний железный век, раннее Средневековье), «Пещера Спальный Грот» (эпоха поздней бронзы, ранее Средневековье), «Пещера Осиновая» (ранее Средневековье), «Поселение Кизас-1».
«Это позволит создать правовые условия для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия — памятников истории и культуры — народов Российской Федерации», — прокомментировала методист по экологическому просвещению Елена Дударева.
В список объектов культурного наследия федерального значения Российской Федерации включены пять объектов, расположенных на территории Шорского национального парка.