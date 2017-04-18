Летняя театральная школа откроется при Новокузнецкой драме

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Новокузнецкий драматический театр запускает новый большой проект для детей – «Летняя театральная школа».
Это экспериментальная творческая лаборатория, включающая увлекательные занятия для детей в возрасте от 6 до 12 лет, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе учреждения.
«Театр создаст для детей атмосферу, в которой каждый сможет раскрыть свой талант, подумать о своём призвании и просто хорошо отдохнуть», — считают организаторы.
Программа включает мастер-классы по актёрскому мастерству, хореографии, гриму, звукозаписи, бутафорскому делу, а также экскурсии по театральному закулисью, театральные квесты, актёрские тренинги и весёлые игры.
В летней театральной школе будет три сезона: с 5 по 10 июня, с 13 по17 июня и с 19 по 23 июня. По итогам каждого покажут спектакль для родителей на малой сцене Новокузнецкой драмы.
«Каждый участник получит сертификат о прохождении „Летней театральной школы“ и море положительных эмоций», — заверили в театре.
Новокузнецкий драматический театр запускает новый большой проект для детей – «Летняя театральная школа».