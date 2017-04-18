Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Летняя театральная школа откроется при Новокузнецкой драме

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © a.d-cd.net

Новокузнецкий драматический театр запускает новый большой проект для детей – «Летняя театральная школа».

Это экспериментальная творческая лаборатория, включающая увлекательные занятия для детей в возрасте от 6 до 12 лет, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе учреждения.

«Театр создаст для детей атмосферу, в которой каждый сможет раскрыть свой талант, подумать о своём призвании и просто хорошо отдохнуть», — считают организаторы.

Программа включает мастер-классы по актёрскому мастерству, хореографии, гриму, звукозаписи, бутафорскому делу, а также экскурсии по театральному закулисью, театральные квесты, актёрские тренинги и весёлые игры.

В летней театральной школе будет три сезона: с 5 по 10 июня, с 13 по17 июня и с 19 по 23 июня. По итогам каждого покажут спектакль для родителей на малой сцене Новокузнецкой драмы.

«Каждый участник получит сертификат о прохождении „Летней театральной школы“ и море положительных эмоций», — заверили в театре.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/89295.html

https://a.d-cd.net/3fd685u-960.jpg

Новокузнецкий драматический театр запускает новый большой проект для детей – «Летняя театральная школа».

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовец забрался в дом к бывшей жене и, не дождавшись ее, уснул

VSЁ42
VSЁ42

Юный детдомовец за рулем «копейки» устроил опасный вояж по Кемерову

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе все реки вскрылись ото льда

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове оштрафовали водителя, заблокировавшего проезд скорой помощи

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Знаменитому горняку вручили орден Почёта Кузбасса

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

Кузбасские врачи проверяют здоровье у ветеранов Великой Отечественной

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить