Ректором Кемеровского госуниверситета выбрали Александра Просекова

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В Кемеровском государственном университете прошли выборы ректора: большинство голосов получил и.о. главы вуза Александр Просеков.
Как сообщает пресс-служба КемГУ, на данную должность было выдвинуто три кандидатуры, в том числе директор института фундаментальных наук Александр Гудов, директор института биологии, экологии и природных ресурсов Ольга Неверова, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Александр Просеков.
«В ходе тайного голосования Александр Юрьевич получил 136 голосов. Всего в конференции приняли участие 143 делегата, в том числе и обучающиеся вуза», — отметили в университете.
Таким образом, большинством голосов ректором КемГУ избран доктор технических наук, профессор РАН Просеков.
Александр Просеков занял должность и.о. ректора КемГУ в конце января 2016 года. До этого с 2012 года он руководил КемТИППом.
Просеков родился в 1976 году в городе Топки, доктор технических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники 2008 года, профессор РАН. Научно-педагогический и рабочий стаж — 17,5 лет, почти девять лет — управленческого характера. Автор более 450 научных трудов.
Напомним также, что КемГУ в этом году вошёл в число опорных вузов по результатам конкурса Минобрнауки РФ. Создание в Кузбассе регионального опорного университета позволит укрепить конкурентные позиции вуза на рынке образовательных услуг, создать площадку взаимодействия представителей науки, экспертов, бизнеса.
В Кемеровском государственном университете прошли выборы ректора: большинство голосов получил и.о. главы вуза Александр Просеков.