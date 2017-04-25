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«Студвесна-2017» завершится концертом в честь 70-летия Дня шахтёра

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © files.geometria.ru

Сегодня, 25 апреля, в Музыкальном театре в 18:00 состоится гала-концерт XXIII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе-2017».

Для отбора на заключительное шоу профессиональное жюри отсмотрело девять конкурсных концертных программ вузов, а также номера творческих коллективов и отдельных исполнителей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Гала-концерт «Студвесны-2017» посвящён 70-летию Дня шахтёра», — отметили в ведомстве.

В гала-концерт вошли лучшие выступления по направлениям: «танец», «театр», «инструментальное исполнение», «вокал», «оригинальный жанр и цирк».

Традиционный фестиваль творчества талантливой молодёжи проводят департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области, областной совет ректоров вузов и союз молодёжи Кузбасса.

«Студвесна в Кузбассе» — этап программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителями которого являются Минобрнауки и Министерство культуры РФ, а также общероссийская общественная организация «Российский союз молодёжи».

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Сегодня, 25 апреля, в Музыкальном театре в 18:00 состоится гала-концерт XXIII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе-2017».

 

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