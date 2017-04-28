Газеты и интернет
Радио
9°C, пасмурно
Войти на сайт

Театр для детей и молодёжи из Кемерова снова стал лауреатом премии «Арлекин»

Опубликовано , 91 просмотр
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemteatr.ru

Кемеровский театр для детей и молодёжи уже во второй раз стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Арлекин», вручение которой прошло накануне в Санкт-Петербурге.

Кемеровчан наградили специальной почётной премией «За весомый вклад в развитие детского театра России» и статуэткой Арлекина из золота и серебра.

«На обеих российских национальных театральных премиях «Золотая маска» и «Арлекин» есть традиция, помимо конкурсных номинаций вручать специальные почётные премии. Секретариат Союза театральных деятелей РФ решил в 2017 году вручить такую специальную почётную премию Кемеровскому театру для детей и молодёжи», — пояснили в учреждении.

Премия вручается театрам, чей вклад в развитие детского театра России является общепризнанным. Кемеровский театр постоянно реализует творческие проекты, такие как «Театральный сталкер», «Смотреть после 10», «Театральное чтиво» и многие другие. Ежегодно выпускает пять-шесть премьерных спектаклей. Ведёт активную фестивальную деятельность.

«Театр старается не развлекать, не смешить своего зрителя, а на равных разговаривать хорошим театральным языком о проблемах волнующих каждого сидящего в зрительном зале», — отмечают в храме Мельпомены.

Кемеровский театр для детей и молодёжи уже неоднократно становился лауреатом этой престижной театральной премии и победителем в различных номинациях. В 2011 году спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» был награждён специальным призом СТД РФ. В 2013 году спектакль «Волшебное кольцо» стал лауреатом нацпремии «Арлекин» и одноимённого Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей (Санкт-Петербург). Спектакль победил в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа режиссера», «специальный приз «Радио России». Получил грант СТД РФ (300 тыс. рублей) на постановку спектакля для детей.

В 2014 году театр со спектаклем «Что случилось с крокодилом» стал победителем в следующих номинациях: « Лучшая мужская роль» — Сергей Синицын; «Лучшая работа режиссёра» — Ирина Латынникова, которая в этой номинации стала победителем второй год подряд. Театр стал также лауреатом ещё в трёх специальных номинациях.

В России только два театра удостаивались высокой чести и неоднократно становились лауреатами этой престижнейшей национальной премии — это Российский Академический молодёжный театр (Москва) и Театр для детей и молодёжи (Кемерово).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/89570.html

http://www.kemteatr.ru/

Кемеровский театр для детей и молодёжи уже во второй раз стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Арлекин», вручение которой прошло накануне в Санкт-Петербурге.

 

Яндекс.Новости

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе 11 машин столкнулись на трассе из-за задымления

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане помыли остановки за лимонад

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовцы на праздники послушают музыку из громкоговорителей

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове мужчина, находящийся под следствием, убил сожительницу

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Синоптики: на выходных в Кузбассе сохранится высокая пожароопасность

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове определились с местом сбора участников «Бессмертного полка»

Культура

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить