Театр для детей и молодёжи из Кемерова снова стал лауреатом премии «Арлекин»

Кемеровский театр для детей и молодёжи уже во второй раз стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Арлекин», вручение которой прошло накануне в Санкт-Петербурге.

Кемеровчан наградили специальной почётной премией «За весомый вклад в развитие детского театра России» и статуэткой Арлекина из золота и серебра.

«На обеих российских национальных театральных премиях «Золотая маска» и «Арлекин» есть традиция, помимо конкурсных номинаций вручать специальные почётные премии. Секретариат Союза театральных деятелей РФ решил в 2017 году вручить такую специальную почётную премию Кемеровскому театру для детей и молодёжи», — пояснили в учреждении.

Премия вручается театрам, чей вклад в развитие детского театра России является общепризнанным. Кемеровский театр постоянно реализует творческие проекты, такие как «Театральный сталкер», «Смотреть после 10», «Театральное чтиво» и многие другие. Ежегодно выпускает пять-шесть премьерных спектаклей. Ведёт активную фестивальную деятельность.

«Театр старается не развлекать, не смешить своего зрителя, а на равных разговаривать хорошим театральным языком о проблемах волнующих каждого сидящего в зрительном зале», — отмечают в храме Мельпомены.

Кемеровский театр для детей и молодёжи уже неоднократно становился лауреатом этой престижной театральной премии и победителем в различных номинациях. В 2011 году спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» был награждён специальным призом СТД РФ. В 2013 году спектакль «Волшебное кольцо» стал лауреатом нацпремии «Арлекин» и одноимённого Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей (Санкт-Петербург). Спектакль победил в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа режиссера», «специальный приз «Радио России». Получил грант СТД РФ (300 тыс. рублей) на постановку спектакля для детей.

В 2014 году театр со спектаклем «Что случилось с крокодилом» стал победителем в следующих номинациях: « Лучшая мужская роль» — Сергей Синицын; «Лучшая работа режиссёра» — Ирина Латынникова, которая в этой номинации стала победителем второй год подряд. Театр стал также лауреатом ещё в трёх специальных номинациях.

В России только два театра удостаивались высокой чести и неоднократно становились лауреатами этой престижнейшей национальной премии — это Российский Академический молодёжный театр (Москва) и Театр для детей и молодёжи (Кемерово).