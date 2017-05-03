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«Юные дарования Кузбасса» отметят 25-летие гала-концертом

Опубликовано , 111 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © юдк42.рф

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» отметит 25-летие гала-концертом «Все звёзды», который пройдёт сегодня в областной филармонии.

За это время помощь и поддержку области получили более 4 тысяч юных музыкантов, художников, литераторов, хореографов, артистов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, начало мероприятия запланировано на 18:30.

Участие в праздничном концерте примут лауреаты всероссийских и международных конкурсов – стипендиаты губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», стипендиаты губернаторской стипендии имени Штоколова, лауреаты губернаторской премии в области культуры и искусства разных лет.

Зрители встретятся с лучшими представителями талантливой молодёжи со всей области, а также с нашими земляками, которые приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Украшением концерта станут выступления творческих коллективов Кузбасса: хореографического ансамбля «Таусень» (Берёзовский), ансамбля классического танца «Балетная мозаика» (Кемерово), ансамбля сценического фольклора «Златозорье» (Кемеровский областной колледж культуры и искусств) и губернаторского хора «Утро».

«140 талантливых, ярких, одарённых участников гала-концерта подарят зрителям незабываемые впечатления. Все исполнители – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, своими достижениями прославившие Кузбасс в России и за рубежом», — отметили в филармонии.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/89626.html

юдк42.рф

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» отметит 25-летие гала-концертом «Все звёзды», который пройдёт сегодня в областной филармонии.

 

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