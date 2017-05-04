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Всероссийский квест «За мной Россия» пройдёт сегодня в Кемерове

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pp.userapi.com

Военно-исторический квест состоится 4 мая в парке Победы имени Жукова в 14:00.

Мероприятие посвящено героям Великой Отечественной войны и проводится под эгидой всероссийского конкурса «За это я люблю Россию».

В Кузбассе квест организуют Кемеровский госуниверситет и администрация города Кемерово, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Командам предстоит разгадать исторические головоломки и пройти маршрут по нескольким точкам, выполняя тематические задания. Уже на следующий день победители городского квеста сразятся в онлайн-финале, где и определится всероссийская тройка лидеров», — рассказали в ведомстве.

Главный приз всероссийского квеста «За мной Россия!» — путёвка на уикенд в Москву и Смоленск с экскурсией по местам боевой славы.

По данным организаторов, о своём желании принять участие в мероприятии заявили более 60 молодых кузбассовцев в возрасте от 18 до 35 лет.

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https://pp.userapi.com/c636922/v636922880/5fde9/0m73mUoatMY.jpg

Военно-исторический квест состоится 4 мая в парке Победы имени Жукова в 14:00.

 

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