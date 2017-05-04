Всероссийский квест «За мной Россия» пройдёт сегодня в Кемерове

Военно-исторический квест состоится 4 мая в парке Победы имени Жукова в 14:00.

Мероприятие посвящено героям Великой Отечественной войны и проводится под эгидой всероссийского конкурса «За это я люблю Россию».

В Кузбассе квест организуют Кемеровский госуниверситет и администрация города Кемерово, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Командам предстоит разгадать исторические головоломки и пройти маршрут по нескольким точкам, выполняя тематические задания. Уже на следующий день победители городского квеста сразятся в онлайн-финале, где и определится всероссийская тройка лидеров», — рассказали в ведомстве.

Главный приз всероссийского квеста «За мной Россия!» — путёвка на уикенд в Москву и Смоленск с экскурсией по местам боевой славы.

По данным организаторов, о своём желании принять участие в мероприятии заявили более 60 молодых кузбассовцев в возрасте от 18 до 35 лет.