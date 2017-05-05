Кемеровчанка победила в национальном конкурсе «Ученик года»

Ученица 10 класса Кемеровского городского классического лицея Софья Ионас стала победителем очного этапа Национального конкурса «Ученик года-2017».

Софья стала лучшей в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности».

Как сообщает пресс-служба мэрии, жюри высоко оценило её эссе о перспективных возможностях Кузбасса и общественной работе, которую проводит девушка на благо лицея и города в целом.

Ещё один лицеист – Мигран Шароян – включён в состав российской сборной, которая представит нашу страну на международном конкурсе «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов».

Как пояснили в горадминистрации, Мигран учится в профильном информационно-технологическом, серьёзно увлекается математикой и программированием, изучением иностранных языков, изобретательской деятельностью.