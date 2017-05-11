Лучшие кузбасские студенты отправятся на «Российскую студвесну-2017»

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Гала-концерт юбилейного, XXV фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Государственном Кремлёвском Дворце.
Кузбасские студенты примут участие во всероссийском фестивале, который пройдёт с 15 по 20 мая в Москве и Туле.
Отправление делегации – 12 мая в 20:00 с площади Волкова в Кемерове, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Как отмечают в департаменте молодёжной политики и спорта, фестиваль «Российская студвесна» — одно из самых ярких событий в студенческой жизни.
Кемеровская область традиционно является участником фестиваля. В состав делегации в этом году вошли лучшие студенческие коллективы и исполнители — 39 человек.
Также в ранге «Легенд студенческой весны» на фестиваль приглашен народный ансамбль танца «Апрель» из Берёзовского (руководитель Лариса Терехова), который примет участие в гала-концерте.
Напомним, 25 апреля в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе-2017», посвящённый 70-летию Дня шахтёра.
Гран-при выиграл Кузбасский государственный технический университет. Первое место в конкурсе концертных программ в этом году занял Кемеровский государственный университет, второе место разделили КузГТУ и Кемеровский государственный институт культуры, третье место у Кемеровского государственного медицинского университета.
Гала-концерт юбилейного, XXV фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Государственном Кремлёвском Дворце.