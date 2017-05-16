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Учителя иняза из Тывы повысят свою квалификацию в Кузбассе

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pbs.twimg.com

Кемеровская область второй год подряд получает статус стажировочной площадки в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016—2020 годы.

Как сообщили в департаменте образования и науки, Кузбасс, ставший одним из регионов-победителей конкурсного отбора, в 2017 году получит субсидию из федерального бюджета более 11 млн рублей на распространение передовых технологий обучения школьников среди российских педагогов.

В 2017 году обучение в Кемеровской области пройдут почти 900 представителей других регионов.

С 15 по 19 мая на базе Кузбасского института повышения квалификации и переподготовки работников образования проходят обучение 35 учителей иностранного языка из Республики Тыва по специальной программе «Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов».

Вниманию коллег преподаватели института представят вопросы нормативного регулирования ФГОС общего образования, модернизации содержания и технологий преподавания иностранного языка, а также профессиональной компетентности учителей при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.

Для тувинских учителей организовано посещение кемеровских школ, где они смогут ознакомиться с опытом работы учителей-практиков по использованию современных образовательных технологий, таких как виртуальные лаборатории, интерактивное обучение, смарт-технологии и другое.

В прошлом учебном году на базе КРИПКиПРО прошли обучение 1 275 педагогов из Севастополя, Алтайского и Красноярского краев, Амурской, Тульской, Новосибирской и Челябинской областей.

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https://pbs.twimg.com/media/C7sS5-GXQAAZsvu.jpg

Кемеровская область второй год подряд получает статус стажировочной площадки в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016—2020 годы.

 

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