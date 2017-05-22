Областная библиотека подарила 800 книг кемеровским колониям

Кемеровская областная научная библиотека провела благотворительную акцию «Дар-книга» для людей, находящихся в местах лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

По данным ведомства, книги от областной библиотеки имени Фёдорова получили две исправительные колонии города Кемерово.

«Более 800 изданий русской и зарубежной классики, списанных из фондов библиотеки по причине «многоэкземплярность», а также собранных из личных библиотек сотрудниками и читателями принесут пользу оступившимся людям, отбывающим наказание в исправительных колониях №22 и №5 города Кемерово», — отметили в службе исполнения наказаний.

Сотрудники ГУФСИН по Кемеровской области, приехавшие забирать литературу, выразили благодарность библиотеке и предложили продолжить сотрудничество в деле воспитания и просвещения осуждённых.