Газеты и интернет
Радио
24°C, ясно
Войти на сайт

Областная библиотека подарила 800 книг кемеровским колониям

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © cdn.pixabay.com

Кемеровская областная научная библиотека провела благотворительную акцию «Дар-книга» для людей, находящихся в местах лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

По данным ведомства, книги от областной библиотеки имени Фёдорова получили две исправительные колонии города Кемерово.

«Более 800 изданий русской и зарубежной классики, списанных из фондов библиотеки по причине «многоэкземплярность», а также собранных из личных библиотек сотрудниками и читателями принесут пользу оступившимся людям, отбывающим наказание в исправительных колониях №22 и №5 города Кемерово», — отметили в службе исполнения наказаний.

Сотрудники ГУФСИН по Кемеровской области, приехавшие забирать литературу, выразили благодарность библиотеке и предложили продолжить сотрудничество в деле воспитания и просвещения осуждённых.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/89996.html

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/08/13/38/books-1082949_960_720.jpg

Кемеровская областная научная библиотека провела благотворительную акцию «Дар-книга» для людей, находящихся в местах лишения свободы.

 

Яндекс.Новости

kommersant.ru
kommersant.ru

В междуреченском ПАО «Тепло» введено наблюдение

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Пять человек пострадали в результате ДТП Toyota и Nissan в Гурьевске

РИА Новости
РИА Новости

В Кузбассе девочка выпрыгнула из окна, возможно, подражая мультгероям

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе средняя зарплата за месяц выросла на 7,4%

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В выходные при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове ребёнок решил изучить дверь и закрылся от матери

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить