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Кузбасс успешно выступил в финале чемпионата WorldSkills Russia

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Представители Кемеровской области успешно выступили в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Соревнования проходили с 15 по 19 мая в Краснодаре по 109 компетенциям. В них приняли участие более 1,2 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Кузбасс на WorldSkills Russia представляли девять студентов из шести организаций профессионального образования.

В деловой программе чемпионата участвовали начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов, а также руководители профессиональных образовательных организаций и представители регионального координационного центра.

Высокие результаты кузбассовцы показали в четырёх компетенциях.

Так, в компетенции «Кирпичная кладка» победу одержал студент Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Валерий Гасанов (на фото). Он стал золотым призёром в этой компетенции в Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills, проходившем одновременно с V национальным чемпионатом «Молодые профессионалы».

«Серебро» завоевали студент Кемеровского профессионально-технического техникума Анатолий Матюшкин в компетенции «Обслуживание грузовой техники», студенты Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Александр Веклюк и Алексей Нифонтов в презентационной компетенции «Геодезия».

Третий результат показала студентка Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг Надежда Рендфлеш в компетенции «Хлебопечение».

Кроме того, студент Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг Владислав Шнайдер, выступающий в компетенции «Поварское дело», награждён медалью «За профессионализм».

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Представители Кемеровской области успешно выступили в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы».

 

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