Газеты и интернет
Радио
29°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасс получил 11 дипломов «Российской студвесны-2017»

Опубликовано , 37 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Кузбасские студенты привезли в родные вузы 11 дипломов лауреатов «Российской студенческой весны-2017».

Торжественная встреча делегации Кемеровской области состоялась накануне в Кемерове, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участие в XXV всероссийском фестивале, который проходил 15-20 мая в Туле и Москве, принимали 39 лучших студентов региона.

Также в ранге «Легенд студенческой весны» на фестиваль в этом году пригласили народный ансамбль танца «Апрель» из Берёзовского (руководитель Лариса Терехова), который выступил в гала-концерте в Большом Кремлёвском дворце.

По информации областного департамента молодёжной политики и спорта, кузбасские студенты завоевали 11 дипломов в различных номинациях.

К примеру, дипломы победителей в Кузбасс привезли танцевальная команда «Эквивалент» (номер «Велик», лауреат I степени в номинации «Современный танец, экспериментальная танцевальная форма»), Максим Литвинов (номер «Между стрелками секунд», лауреат I степени в номинации «Уличные танцы, фристайл»), Полина Струкова и Екатерина Илиндеева (номер «Отражение», лауреат I степени в номинации «Цирк. Малая форма»), Станислав Боев и партнёры (в номинации «Художественное слово (коллектив)» лидировал номер «Сибирь»).

Кроме того, команда Кемеровской области получила специальный приз фестиваля «За актёрское мастерство в программе».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/90058.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/studvesna.jpg

Кузбасские студенты привезли в родные вузы 11 дипломов лауреатов «Российской студенческой весны-2017».

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе для инвалидов по зрению организуют экскурсии в музеи

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровские активисты составляют рейтинг самых «убитых» дорог

Сибдепо
Сибдепо

Синоптики и МЧС предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и грозах

biz.a42.ru
biz.a42.ru

2018 год в Кузбассе станет годом предпринимательства

РИА Новости
РИА Новости

Житель Кузбасса сжег машину знакомого из-за долга в тысячу рублей

stoboy.ru
stoboy.ru

В Новокузнецке двухгодовалый ребенок сварился в кипятке

Культура

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить