Кузбасс получил 11 дипломов «Российской студвесны-2017»

Кузбасские студенты привезли в родные вузы 11 дипломов лауреатов «Российской студенческой весны-2017».

Торжественная встреча делегации Кемеровской области состоялась накануне в Кемерове, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участие в XXV всероссийском фестивале, который проходил 15-20 мая в Туле и Москве, принимали 39 лучших студентов региона.

Также в ранге «Легенд студенческой весны» на фестиваль в этом году пригласили народный ансамбль танца «Апрель» из Берёзовского (руководитель Лариса Терехова), который выступил в гала-концерте в Большом Кремлёвском дворце.

По информации областного департамента молодёжной политики и спорта, кузбасские студенты завоевали 11 дипломов в различных номинациях.

К примеру, дипломы победителей в Кузбасс привезли танцевальная команда «Эквивалент» (номер «Велик», лауреат I степени в номинации «Современный танец, экспериментальная танцевальная форма»), Максим Литвинов (номер «Между стрелками секунд», лауреат I степени в номинации «Уличные танцы, фристайл»), Полина Струкова и Екатерина Илиндеева (номер «Отражение», лауреат I степени в номинации «Цирк. Малая форма»), Станислав Боев и партнёры (в номинации «Художественное слово (коллектив)» лидировал номер «Сибирь»).