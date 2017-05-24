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Кемеровский театр для детей и молодёжи покажет премьеру спектакля «Руфь»

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © kemteatr.ru

Премьера спектакля «Руфь, или Сентиментальная история, случившаяся на окраине Империи» (14+) по пьесе Евгения Козловского состоится в Театре для детей и молодёжи в Кемерове.

Новую постановку покажут в эту пятницу (26 мая), субботу (27 мая) и 7 июня.

Как рассказали «МедиаКузбассу» в театре, пьеса Евгения Козловского «Руфь» написана очень просто, ясно и понятно.

«Спектакль, поставленный по этой пьесе – своеобразный поединок, в котором сталкиваются судьбы двух очень сильных (а бывают ли слабые?) женщин. В их напряжённом диалоге проявляются важные смыслы, определяющие жизнь каждого человека», — отметили в учреждении.

Начинается всё с нехитрой завязки: гениальная пианистка, француженка по рождению, но волею судеб живущая в России, приезжает в небольшой сельский клуб, где должен состояться её концерт.

Режиссёр спектакля — Ирина Латынникова, художник — Светлана Нестерова. Роли исполняют Вероника Киселёва, Ольга Червова, Андрей Полещиков.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/90068.html

http://www.kemteatr.ru/afisha.html

Премьера спектакля «Руфь, или Сентиментальная история, случившаяся на окраине Империи» (14+) по пьесе Евгения Козловского состоится в Театре для детей и молодёжи в Кемерове.

 

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