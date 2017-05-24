ЕГЭ в Кузбассе в 2017 году будут сдавать более 11,4 тыс. человек

В 2017 году в ходе экзаменационной кампании в области будет задействовано 77 пунктов проведения экзамена (ППЭ), ЕГЭ-2017 планируют сдавать более 11,4 тыс. человек.

Об этом сообщил начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов на пресс-конференции в обладминистрации. На вопросы журналистов также отвечала директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

Артур Чепкасов сообщил, что во всех пунктах будет производиться сканирование экзаменационных материалов, а в 53 пунктах – печать контрольных измерительных материалов непосредственно в аудитории.

В этом году ЕГЭ планируют сдавать 11 431 человек. Экзамены пройдут по 13 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Экзамен по русскому языку будут сдавать 10 939 участников, по математике базового уровня – 10 068 человек, по профильной математике – 7 484 человек.

Традиционно самым популярным предметом по выбору станет обществознание. Экзамен по этому предмету планируют сдавать 6 207 участников (54%). Экзамен по физике выбрали 3 054 участников ЕГЭ (27%), по истории – 2 464 (22%), по биологии – 2 152 (19%).

Основной этап ЕГЭ в Кузбассе пройдет с 29 мая по 1 июля. Первыми предметами, экзамен по которым сдадут кузбассовцы, станут география и ИКТ – 29 мая. Экзамен по математике базового уровня школьники сдадут 31 мая, по математике профильного уровня — 2 июня, по обществознанию — 5 июня, по физике и литературе — 7 июня, по русскому языку — 9 июня, по иностранному языку и биологии — 13 июня, ЕГЭ по иностранному языку (говорение) — 15 и 16 июня, по химии и истории — 19 июня. С 20 июня предусмотрены резервные дни.

Традиционно контроль за соблюдением процедуры государственной итоговой аттестации будут осуществлять общественные наблюдатели. В настоящее время аккредитовано 1 428 общественных наблюдателей, из них 35 представителей СМИ. За ходом ЕГЭ в режиме онлайн на сайте smotriege.ru будут следить муниципальные наблюдатели – 302 человека.

В 2017 году откроются три региональных ситуационных информационных центра на базе вузов: филиал РЭУ имени Плеханова (10 студентов), КемГУ (20 студентов), Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ (34 студента).