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Летняя профильная школа для одарённых детей открылась в КемГУ

Опубликовано , 106 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemsu.ru

Школа начала работу в День защиты детей в Кемеровском государственном университете, проект реализуется второй год подряд совместно с управлением образования администрации Кемерова.

Первые два дня 85 выпускников 10-х классов будут знакомиться со студенчеством вуза, поучаствуют в спортивных соревнованиях и интерактивных играх.

«Среди них победители и призеры интеллектуальных олимпиад, конкурсов и состязаний по математике, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

С 5 по 23 июня участники школы будут интенсивно заниматься с преподавателями университета по специальной трёхпрофильной программе.

Для реализации гуманитарного, химико-биологического и физико-математического профилей привлекут ведущих преподавателей, молодых учёных, магистрантов университета.

Кроме того, школьники познакомятся со студенческим научным обществом университета, побывают в планетарии, музее археологии, этнографии и экологии Сибири, в научной библиотеке КемГУ.

По окончании школы все участники получат именные сертификаты.

«Организаторы школы надеются, что участники окунутся в атмосферу поиска, сотрудничества и интереса к получению новых знаний. А самое главное, что ученики городских школ смогут убедиться: в Кемеровском государственном университете есть все возможности для получения достойного высшего образования, а соответственно, и востребованной профессии», — отметили в вузе.

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Школа начала работу в День защиты детей в Кемеровском государственном университете, проект реализуется второй год подряд совместно с управлением образования администрации Кемерова.

 

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