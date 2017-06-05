Городская инженерная школа для старшеклассников открылась в КузГТУ

Сегодня в КузГТУ открылась городская инженерная школа для учащихся 8-х и 10-х классов – это совместный проект управления образования администрации Кемерова и технического университета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 75 кемеровских школьников – это отличники, победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов – те, кому интересны технические дисциплины, получат в июне уникальную возможность расширить свои познания.

«В первый день участники летней школы прошло профориентационное тестирование, а с завтрашнего дня ребята приступят к обучению в институтах университета – горном, строительном, энергетики, химических и нефтегазовых технологий, информационных технологий, машиностроения и автотранспорта», — сказали в горадминистрации.

На протяжении трёх недель преподаватели проведут для старшеклассников ознакомительные лекции, лабораторные занятия и познакомят их с научными центрами институтов.

Также для будущих абитуриентов организованы экскурсии на предприятия Кузбасса, лекции по компьютерной графике, робототехнике, деловая экономико-управленческая игра и другое.

«В завершение ученикам предстоит защитить свои научные исследования, подготовленные за время обучения в школе КузГТУ. Лучшие из них будут отмечены дипломами», — отметили в ведомстве.