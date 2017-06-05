Газеты и интернет
Радио
15°C, ясно
Войти на сайт

Городская инженерная школа для старшеклассников открылась в КузГТУ

Опубликовано , 152 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © kemerovo.ru

Сегодня в КузГТУ открылась городская инженерная школа для учащихся 8-х и 10-х классов – это совместный проект управления образования администрации Кемерова и технического университета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 75 кемеровских школьников – это отличники, победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов – те, кому интересны технические дисциплины, получат в июне уникальную возможность расширить свои познания.

«В первый день участники летней школы прошло профориентационное тестирование, а с завтрашнего дня ребята приступят к обучению в институтах университета – горном, строительном, энергетики, химических и нефтегазовых технологий, информационных технологий, машиностроения и автотранспорта», — сказали в горадминистрации.

На протяжении трёх недель преподаватели проведут для старшеклассников ознакомительные лекции, лабораторные занятия и познакомят их с научными центрами институтов.

Также для будущих абитуриентов организованы экскурсии на предприятия Кузбасса, лекции по компьютерной графике, робототехнике, деловая экономико-управленческая игра и другое.

«В завершение ученикам предстоит защитить свои научные исследования, подготовленные за время обучения в школе КузГТУ. Лучшие из них будут отмечены дипломами», — отметили в ведомстве.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/90205.html

http://www.kemerovo.ru/pictures/news/photo_35295_big.jpg

Сегодня в КузГТУ открылась городская инженерная школа для учащихся 8-х и 10-х классов – это совместный проект управления образования администрации Кемерова и технического университета.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кузбассе экипаж Росгвардии спас девочку от самоубийства

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе женщина придумала легенду о поджоге, чтобы избежать увольнения

ВашГород
ВашГород

Судебные приставы на страже законных интересов детей

VSЁ42
VSЁ42

Синоптики: в Кузбасс на неделе придут жара и дожди

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове трещину на дороге заклеили скотчем

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчане устроят поэтический флешмоб в честь дня рождения Пушкина

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить