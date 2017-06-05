Прокопьевская драма получит более 5 миллионов из федерального бюджета

Более 5,37 млн рублей будет выделено Прокопьевскому драматическому театру имени Ленинского комсомола в рамках федерального проекта «Театры малых городов».

Завтра в Прокопьевске пройдёт презентация партийного проекта, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кемеровского регионального отделения «Единой России».

Одной из задач в партии назвали обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех граждан России. «Поэтому важно сохранять муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. Таких театров в России около 160», — отметили в пресс-службе.

Единороссы инициировали выделение средств из бюджета на поддержку творческой деятельности театров в муниципалитетах.

«Из средств федерального бюджета по всей стране выделено 670 млн рублей в 2017 году, из них 5,373 млн получит Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола», — пояснили в региональном отделении.

В ходе презентации для маленьких прокопчан приготовили театральный квест, пройдя который дети получат ключ от зрительного зала и станут зрителями циркового интерактивного действа, где сами станут участниками истории-сказки.

В мероприятии примут участие заместитель секретаря кузбасского отделения «ЕР» по проектной деятельности Татьяна Минаева, региональный координатор партийного проекта «Театры малых городов», директор «Дома Актёра» Людмила Ковалева, а также общественники и молодогвардейцы.