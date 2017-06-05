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Прокопьевская драма получит более 5 миллионов из федерального бюджета

Опубликовано , 147 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © upload.wikimedia.org

Более 5,37 млн рублей будет выделено Прокопьевскому драматическому театру имени Ленинского комсомола в рамках федерального проекта «Театры малых городов».

Завтра в Прокопьевске пройдёт презентация партийного проекта, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кемеровского регионального отделения «Единой России».

Одной из задач в партии назвали обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех граждан России. «Поэтому важно сохранять муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. Таких театров в России около 160», — отметили в пресс-службе.

Единороссы инициировали выделение средств из бюджета на поддержку творческой деятельности театров в муниципалитетах.

«Из средств федерального бюджета по всей стране выделено 670 млн рублей в 2017 году, из них 5,373 млн получит Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола», — пояснили в региональном отделении.

В ходе презентации для маленьких прокопчан приготовили театральный квест, пройдя который дети получат ключ от зрительного зала и станут зрителями циркового интерактивного действа, где сами станут участниками истории-сказки.

В мероприятии примут участие заместитель секретаря кузбасского отделения «ЕР» по проектной деятельности Татьяна Минаева, региональный координатор партийного проекта «Театры малых городов», директор «Дома Актёра» Людмила Ковалева, а также общественники и молодогвардейцы.

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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80.JPG

Более 5,37 млн рублей будет выделено Прокопьевскому драматическому театру имени Ленинского комсомола в рамках федерального проекта «Театры малых городов».

 

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