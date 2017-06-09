ЕГЭ по русскому языку в Кузбассе сдают почти 11 тысяч человек

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Сегодня, 9 июня, выпускники общеобразовательных организаций Кемеровской области сдают единый государственный экзамен по русскому языку.
В этом году заявление на сдачу русского языка подали 10 939 человек. Этот экзамен обязательный для получения аттестата об окончании школы.
Как сообщили «МедиаКузбассу» в региональном департаменте образования и науки, в день сдачи ЕГЭ будут работать 77 пунктов по приёму экзаменов (ППЭ) во всех городах и районах области.
«Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях, кроме того в 50 ППЭ будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов», — уточнили в ведомстве.
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий.
Продолжительность экзамена составляет 3,5 часа (210 минут). Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24 балла.
«Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов», — добавили в департаменте.
Сегодня, 9 июня, выпускники общеобразовательных организаций Кемеровской области сдают единый государственный экзамен по русскому языку.