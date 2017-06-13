Конкурс семейных фотоальбомов объявили к 100-летию Кемерова

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Жителей Кемерова приглашают принять участие в стартовавшем сегодня конкурсе фотографий «Семейный альбом».
Как сообщает пресс-служба мэрии, он проводится по 8 июля и приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности и 100-летию города.
«В конкурсе могут принять участие кемеровчане – авторы семейных альбомов, а также те, кто сохранил альбомы своих родственников», — отметили в ведомстве.
Смотр проводится сразу по нескольким номинациям: «Наша свадьба», «Дети – наше отражение», «Семейные фотохроники», «Наша династия», «Моя семья в истории Кемерова».
Как пояснили организаторы конкурса, участники приносят альбомы и подают заявку, в которой указывают ФИО, полный домашний адрес (с почтовым индексом), число, месяц и год рождения, контактные телефоны, в территориальные управления районов по месту жительства.
«Районные комиссии до 26 июня подводят предварительные итоги конкурса и подают заявки в городскую комиссию, которая, в свою очередь, выявляет победителей. Они будут награждены дипломами и памятными подарками», — уточнили в горадминистрации.
Жителей Кемерова приглашают принять участие в стартовавшем сегодня конкурсе фотографий «Семейный альбом».