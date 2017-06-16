Кемеровчанка Дарья Дудукина борется за звание «Мисс Русское Радио»

Финалистка конкурса «МедиаКраса-2017» и обладательница титула «Мисс Русское Радио Кузбасс» Дарья Дудукина отправилась в Москву, где 20 июня состоится финал международного конкурса красоты «Мисс Русское Радио».

На сайте конкурса уже открыто голосование за самых обаятельных и талантливых девушек России.

Группа болельщиков, поддерживающих девушку из Кемерова, а также «Кузбасская медиагруппа» просят жителей области поддержать землячку. Номер Дарьи Дудукиной – 11.

Наставницей участниц в рамках подготовки к финалу конкурса стала обладательница титулов «Мисс Россия-2007» и «Мисс мира-2008» Ксения Сухинова. Она сопровождает девушек на всех этапах: делится опытом и поддерживает их моральных дух.

Увидеть, как финалистки готовились к большому шоу, можно будет на телеканале RU TV, где 26 июня стартует реалити-проект «Дневники конкурса».

На протяжении более 15 лет «Русская Медиагруппа» («РМГ») ежегодно проводит в регионах России самый открытый и народный конкурс красоты «Мисс Русское Радио».

Поскольку важнейшим критерием при отборе претенденток и выборе победительницы является не только внешние данные девушки, но и её социальная позиция, в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, РМГ в рамках конкурса привлекает массовое внимание к проблемам экологии и их решению. Для выполнения этих задач медиагруппа инициирует ряд промо-акций, в том числе с участием членов Общественной палаты РФ во всех городах проведения конкурса.

Кроме того, в 2017 году у конкурса появится совершенно новый этап. Впервые за всю историю «Мисс Русское Радио» 12 супер-финалисток отправятся в Крым, чтобы выбрать несколько самых красивых девушек полуострова, у которых в следующем году появятся шансы попасть в финал конкурса в Москве.

В рамках «Крымских каникул» участниц ждут фотосессии на фоне самых живописных мест Тавриды, в которых также будут отражены все виды отдыха, доступных отдыхающим на полуострове. Лучшие фотографии попадут в эксклюзивный календарь «Мисс Русское Радио», который будет разыгрываться весь год в эфире «Русского Радио», распространяться в регионах и во время мероприятий «Русской Медиагруппы».

Подготовка к финальному шоу идёт полным ходом. С участницами работают лучшие хореографы-постановщики, стилисты и фитнес-тренеры страны.

20 июня на сцене «Барвиха Luxury Village» девушек поддержат группы «Моральный кодекс» и «Градусы», Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Юлиана Караулова, Мот, Митя Фомин и Александр Ревва. Ведущими конкурса заявлены Николай Басков и Алла Довлатова.

Дарья Дудукина одержала победу в главном областном конкурсе красоты «МедиаКраса-2017» в номинации «90-60-90».

Она успешно прошла все испытания, которые подготовили организаторы проекта и продюсеры реалити-шоу на телеканале «Мой город».

«За то время, что в эфир телеканала выходили серии реалити, Дарья полюбилась и многим зрителям. Вместе с победой в «МедиаКрасе-2017» Дарья получила титул «Мисс Русское Радио Кузбасс». Этот успех открыл перед девушкой возможность для участия в международном конкурсе красоты», — отметили в «Кузбасской медиагруппе».

«МедиаКраса» – это не просто конкурс красоты, это культурное событие в жизни региона. 2017 год – юбилейный для конкурса «МедиаКраса», и в этом году он прошёл под лозунгом «Ломая стереотипы». В связи с чем организаторы изменили привычные представления о конкурсах красоты и выбирали победительниц сразу в трех направлениях: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus».