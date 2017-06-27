Фотовыставку о шахтёрах покажут в пяти городах Кузбасса

Передвижная фотовыставка, посвящённая горняцкому труду, посетит пять шахтёрских городов с 27 июня по 30 августа в рамках празднования главного регионального праздника.

В честь Дня шахтёра выставку «О земном и неземном шахтёрском труде» представят в Междуреченске, Новокузнецке, Белове, Кемерове и Анжеро-Судженске.

Её работу администрация Кемеровской области организовала совместно с угольной компанией «СУЭК-Кузбасс».

«Посетителям будет представлена экспозиция лучших работ известного сибирского фотографа Веры Сальницкой о тяжёлой, мужественной шахтёрской профессии. Герои фоторабот — проходчики, горнорабочие очистных забоев, маркшейдеры, горные мастера, диспетчеры», — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Междуреченск, как столица празднования Дня шахтёра-2017, станет первой выставочной площадкой.

Фотокартины можно будет увидеть в Центральной городской библиотеке уже сегодня. Затем они будут выставляться в учреждениях культуры Новокузнецка, Белова, Кемерова и Анжеро-Судженска.

С 27 июня по 5 июля выставка будет работать в Центральной городской библиотеке Междуреченска, с 11 по 19 июля — МБУК «Новокузнецкий художественный музей», с 25 июля по 2 августа – в музейно-выставочном центре Белова. С 7 по 15 августа её примет Кемеровская областная научная библиотека имени Фёдорова, с 22 по 30 августа — Дом культуры «Центральный» в Анжеро-Судженске.