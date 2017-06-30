Кузбасскино открывает сезон летних показов под открытым небом

Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится сегодня, 30 июня, в 21:00 в Кемерове на проспекте Советский, 4.

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино приглашает на сеансы под открытым небом.

Сегодня зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу», режиссёра Сидней Сибилия.

Специальный гость показа — «Папа Джонс» — устроит для всех зрителей бесплатную дегустацию пиццы.

Для зрителей будет работать кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются тёплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте Кузбасскино или по телефонам 36-30-31, 36-44-10.

Купить билет теперь можно он-лайн на сайте Кузбасскино или в группе в социальной сети «ВКонтакте».