Кузбасскино открывает сезон летних показов под открытым небом

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Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится сегодня, 30 июня, в 21:00 в Кемерове на проспекте Советский, 4.
Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино приглашает на сеансы под открытым небом.
Сегодня зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу», режиссёра Сидней Сибилия.
Специальный гость показа — «Папа Джонс» — устроит для всех зрителей бесплатную дегустацию пиццы.
Для зрителей будет работать кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются тёплые пледы.
Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.
Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте Кузбасскино или по телефонам 36-30-31, 36-44-10.
Купить билет теперь можно он-лайн на сайте Кузбасскино или в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится сегодня, 30 июня, в 21:00 в Кемерове на проспекте Советский, 4.