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Передвижная фотовыставка к 70-летию Дня шахтёра заработала в Новокузнецке

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Выставка «О земном и неземном труде» посвящена мужественной профессии горняков и организована обладминистрацией вместе с «СУЭК-Кузбасс».

На вошедших в экспозицию работах известный сибирский фотограф Вера Сальницкая запечатлела проходчиков, горнорабочих очистных забоев, маркшейдеров, горных мастеров, диспетчеров.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в Новокузнецк, ставший второй выставочной площадкой, экспозиция переехала из областной столицы праздника — Междуреченска.

«На вернисаж в Новокузнецком художественном музее собрались представители горадминистрации, сотрудники муниципальных учреждений культуры, горожане», — отметили в пресс-службе.

«Изюминка» выставки — размещение фоторабот в окнах музея, чтобы значительно расширить зрительскую аудиторию.

Передвижная фотовыставка пробудет в Новокузнецке по 19 июля, а затем успеет до главного праздника Кузбасса посетить ещё три горняцких города: Белово (с 25 июля по 2 августа), Кемерово (с 7 по 15 августа) и Анжеро-Судженск (с 22 по 30 августа).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/90809.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/07/nkz-fotovyst-dsh-1024x683.jpg

Выставка «О земном и неземном труде» посвящена мужественной профессии горняков и организована обладминистрацией вместе с «СУЭК-Кузбасс».

 

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