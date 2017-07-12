Передвижная фотовыставка к 70-летию Дня шахтёра заработала в Новокузнецке

Выставка «О земном и неземном труде» посвящена мужественной профессии горняков и организована обладминистрацией вместе с «СУЭК-Кузбасс».

На вошедших в экспозицию работах известный сибирский фотограф Вера Сальницкая запечатлела проходчиков, горнорабочих очистных забоев, маркшейдеров, горных мастеров, диспетчеров.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в Новокузнецк, ставший второй выставочной площадкой, экспозиция переехала из областной столицы праздника — Междуреченска.

«На вернисаж в Новокузнецком художественном музее собрались представители горадминистрации, сотрудники муниципальных учреждений культуры, горожане», — отметили в пресс-службе.

«Изюминка» выставки — размещение фоторабот в окнах музея, чтобы значительно расширить зрительскую аудиторию.

Передвижная фотовыставка пробудет в Новокузнецке по 19 июля, а затем успеет до главного праздника Кузбасса посетить ещё три горняцких города: Белово (с 25 июля по 2 августа), Кемерово (с 7 по 15 августа) и Анжеро-Судженск (с 22 по 30 августа).