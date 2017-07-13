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«Кузбасскино» приглашает на итальянский фильм под открытым небом

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © 2do2go.ru

В эту пятницу, 14 июля, «Кузбасскино» приглашает зрителей в кинотеатр под открытым небом на уникальный показ итальянского фильма «Жизнь на вулкане» (12+).

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, гостям предлагают развлекательную программу, розыгрыши призов, бесплатную дегустацию десертов от специального гостя «Подорожник», фотосессию.

Как поясняют организаторы, все фотографии можно будет найти на официальном сайте кинотеатра и на страничке в социальных сетях.

Для зрителей будет работать кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются тёплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36-30-31, 36-44-10.

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https://www.2do2go.ru/uploads/ee405db47efca0a0ca016c34cd47b4a3.jpg

В эту пятницу, 14 июля, «Кузбасскино» приглашает зрителей в кинотеатр под открытым небом на уникальный показ итальянского фильма «Жизнь на вулкане» (12+).

 

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