«Кузбасскино» приглашает на итальянский фильм под открытым небом

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В эту пятницу, 14 июля, «Кузбасскино» приглашает зрителей в кинотеатр под открытым небом на уникальный показ итальянского фильма «Жизнь на вулкане» (12+).
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, гостям предлагают развлекательную программу, розыгрыши призов, бесплатную дегустацию десертов от специального гостя «Подорожник», фотосессию.
Как поясняют организаторы, все фотографии можно будет найти на официальном сайте кинотеатра и на страничке в социальных сетях.
Для зрителей будет работать кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются тёплые пледы.
Кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.
Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36-30-31, 36-44-10.
В эту пятницу, 14 июля, «Кузбасскино» приглашает зрителей в кинотеатр под открытым небом на уникальный показ итальянского фильма «Жизнь на вулкане» (12+).