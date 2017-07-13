Сотрудникам Шорского национального парка удалось встретить и запечатлеть внесённого в Красную книгу Кемеровской области обыкновенного осоеда, которого последний раз видели в этих местах десять лет назад.

Как отмечают специалисты парка, особо охраняемые территории – это места обитания огромного количества самых разнообразных животных, среди которых есть как всем нам привычные и хорошо знакомые виды, так и очень редкие.

«Встреча с ними – всегда большая удача и одновременно очень ценная информация, собираемая по крупицам многие годы. Последний выезд на модельную площадку в долину речки Азас стал настоящим подарком. Ведь удалось не только увидеть одну из самых редких птиц фауны Горной Шории, но и сделать снимок мало изученного вида дневных хищных птиц с очень интересными чертами биологии», — рассказали сотрудники.

В долине речки Кичи у автодороги Таштагол — Усть-Кабырза над автомобилем пролетела крупная хищная птица, севшая на сухое дерево справа от дороги. Размеры и очертания в полёте позволили сразу понять, что это не канюк или всюду в массе встречающийся коршун, а совсем другой представитель царства пернатых.

Через открытое боковое окно машины птица несколько минут позволила себя снимать, дав возможность получить бесценные кадры редчайшего вида дневных хищников с размахом крыльев до полутора метров.

«Многие годы об этой птице не было совсем никакой информации. Последний раз обыкновенного осоеда отмечали в пойме реки Мрассу в 2007 году. В регионе зарегистрированы два вида осоедов – хохлатый и обыкновенный. Как ни покажется странным, второй вид – более редок, и информация о нём даже в соседнем Северо-Восточном Алтае, где работает не один орнитолог, чрезвычайно скудная», — отметили в нацпарке.

Птица названа так неслучайно: основу её рациона действительно составляют осы, точнее их личинки, добываемые при разорении осиных гнезд. При этом нападения ос ему не страшны благодаря плотному оперению.

«Прежде чем найти осиное гнездо, осоед долго выслеживает летающих насекомых. После чего безжалостно разрывает шаровидные подвешенные гнёзда или когтями раскапывает гнёзда этих жалящих насекомых в земле», — рассказали учёные.

Эта птица может питаться и другими насекомыми (жуками, саранчовыми), а также мелкими позвоночными животными, например, ящерицами и лягушками, но это когда с осами становится совсем плохо. В целом же осоед – специализированный на таких необычных объектах питания, как осы и шмели, хищник.

В Шорском национальном парке осоед гнездится (обычно 1-2 яйца). Само гнездо непрочное, сложено из веток и иногда к моменту вылета птенцов разваливается. Птенцов выкармливают и самец, и самка.

Зимует осоед в Африке, откуда каждую весну в мае прилетает к местам гнездования, в том числе и в Горную Шорию.

«Как редкий и слабо изученный вид, обыкновенный осоед нуждается в охране и дальнейшем изучении необычной биологии и поведения», — подчеркнули сотрудники парка.