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Жители Яшкино выбрали символ празднования 120-летия посёлка

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

В районном доме культуры подвели итоги конкурса проектов юбилейного «Яшки».

На конкурс были представлены шесть вариантов символа. Отбор прошли работы, которые наиболее полно и точно отражали культурные и исторические традиции посёлка.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, путём тайного голосования победителя определяло жюри, которое состояло из жителей посёлка. В итоге более половины членов жюри проголосовали за конкурсную работу №3 (работы при голосовании были анонимные, под номерами).

Эмблема-победитель представляет собой изображение молодого парня Яшки в кепке и рубахе, держащего в руках кедровую шишку.

«Также на эмблеме присутствует надпись «Яшкино» и год основания посёлка – 1897. Имя автора символа-победителя будет объявлено 19 августа на церемонии празднования Дня посёлка», — уточнили в пресс-службе.

В администрации Яшкинского района отметили, что символ будет размещаться на сувенирной и информационной продукции.

Кроме эскизов участников конкурса, собравшимся были представлены и творческие работы по тематике предстоящего праздника: рисунки, поделки, куклы.

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В районном доме культуры подвели итоги конкурса проектов юбилейного «Яшки».

 

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