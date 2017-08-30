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В Кузбассе попросили запретить показ фильма «Матильда»

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Вести-Кузбасс

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Фото © vesti42.ru

Жительница Кузбасса обратилась к главе областного департамента культуры и национальной политики с просьбой запретить в регионе показ скандально известного фильма «Матильда».

В письме, размещённом в виртуальной приёмной департамента, женщина выражает свои опасения в том, что фильм поспособствует — «Нарастающей девальвации нравственных ценностей в обществе и обесцениванию национального наследия в умах особенно молодёжи». Она видит в киноленте настоящую угрозу, от которой чиновник и должен защитить кузбассовцев.

Также женщина цитирует госсоветника по экстремизму, доктора политических наук И. В. Бочарникова, который считает, что — «События в фильме к реальным не имеют никакого отношения, а сам фильм — это провокация, направленная на разжигание розни по этническому и религиозному признаку».

Отметим, что скандал вокруг киноленты Алексея Учителя спровоцировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая сочла фильм оскорбляющим память императора Николая II и чувства верующих.

Премьера «Матильды» в России запланирована на 23 октября.

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Жительница Кузбасса обратилась к главе областного департамента культуры и национальной политики с просьбой запретить в регионе показ скандально известного фильма «Матильда».

 

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