Жители Кузбасса хотят видеть в регионе памятник Джону Сноу

Памятник Джону Сноу кузбассовцы хотят видеть в Кемеровской области. Такой результат показал опрос «Какого памятника не хватает в Кузбассе?», который запустил онлайн-журнал Сибдепо.

26 августа в Ленинске-Кузнецком установили и освятили памятник императору Николаю II. Многие читатели выразили удивление и своё недовольство выбранным героем. Поэтому Сибдепо решил узнать, какого памятника не хватает Кузбассу на самом деле.

В опросе приняли участие 723 человека. На выбор читателям предложили серьёзных и шуточных кандидатов, всего – 16 персоналий.

Самым популярным среди всех претендентов оказался персонаж книг и знаменитого сериала «Игра престолов», бастард из Винтерфелла, Лорд Ворона, Белый Волк, король Севера Джон Сноу.

За него (или теперь правильно называть его Эйгон Таргариен?) проголосовали 21,7% опрошенных. Возможно, на популярности персонажа в голосовании сказался финал 7 сезона «Игры престолов». Заключительная серия вышла 27 августа и собрала 16,5 млн просмотров.

На втором месте оказался знаменитый актёр Андрей Панин.

Он окончил Кемеровский институт культуры, прожил в столице Кузбасса 16 лет, потому кемеровчане воспринимают его как земляка. За него проголосовали 13,6% респондентов.

12,1% пожелали видеть в Кузбассе памятник Иосифу Сталину, а 11,8% – мему Ждуну, который взорвал Сеть в начале 2017 года.

Меньше всех голосов набрала уроженка Кемерова, популярная телеведущая Елена Малышева (0,31%). Даже Христофор Колумб (0,61%), Иисус Христос (3,36%) и Йети (5,2%) набрали большее количество баллов в голосовании.

Узнав результаты опроса, онлайн-журнал Сибдепо немного помечтал, как мог бы выглядеть памятник Джону Сноу в одном из северных городов Кузбасса (смотрите фото).

Кстати, среди многих известных звёзд шоу-бизнеса излюбленным местом для отдыха является рыболовная база Заповедная Сказка, расположенная в Астраханском крае. Сюда приезжают не только ради рыбалки и подводной охоты, но и чтобы просто отдохнуть от городской суеты и провести время одному, либо в компании друзей.